Vijftig rokers vermoorden één niet-roker

Op wereldwijde schaal zijn gemiddeld vijftig rokers verantwoordelijk voor de dood van één niet-roker. Dit blijkt uit onderzoek van Amsterdam UMC. Al langer is bekend dat tweedehands rook schadelijk is; dankzij dit onderzoek weten we hoe schadelijk. Het onderzoek is gepubliceerd in JAMA Network Open.

Wereldwijd zijn er een miljard rokers, waarvan er elk jaar zo’n zeven miljoen vroegtijdig overlijden. Minder bekend is dat iets minder dan een miljoen mensen, waaronder kinderen, eerder overlijden aan de gevolgen van meeroken. Daarmee ligt het aantal rokers verantwoordelijk voor de dood van een niet-roker tussen de 45 en 65. Passief meeroken leidt bijvoorbeeld tot een 20 tot 30 procent hogere kans op een hartinfarct en longkanker.

Hoe strenger de regels over roken, hoe minder niet-rokers overlijden aan het meeroken. In landen waar de strengste wetgeving in de boeken staat, blijven meer mensen in leven dan in landen waar het principe van vrijheid-blijheid hoog in het vaandel staat.

In Nederland mag bijvoorbeeld nog steeds in de auto worden gerookt, zelfs als er kinderen bij zijn. In Vlaanderen krijg je daarvoor een boete van bijna duizend euro. Daar waar roken wordt verbannen, vermindert in twee jaar tijd het aantal hartinfarcten met vijftien tot twintig procent. Ook zijn er veel minder opnames van kinderen met astma-aanvallen.

In China zijn in de eerste drie maanden van dit jaar iets meer dan drieduizend mensen overleden aan het Coronavirus. In dezelfde periode zijn in China zo’n 25.000 mensen gestorven aan de gevolgen van passief meeroken. Meeroken verzwakt het immuunsysteem. Hierdoor zijn meerokers gevoeliger voor virusinfecties, waarschijnlijk ook het coronavirus.