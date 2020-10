Vijfhonderd virussen nodig voor infectie met Corona

Hoeveel Coronavirussen zijn nodig om iemand te infecteren? Het is een belangrijke vraag als we het virus verder willen indammen. Onderzoekers van het Forschungszentrum für Molekulare Medizin (CeMM) in Wenen hebben nu het antwoord: vijfhonderd. Dat is goed nieuws, want het is best veel.

Voor het overdragen van een ziekte als aids is bijvoorbeeld één enkel virus al genoeg, bij griep gaat het om tien tot honderd. Het betekent volgens de Oostenrijkers dat simpele maatregelen als het houden van afstand en het dragen van een mondkapje al heel effectief zijn. Al heeft iemand Corona, zolang je niet de volle lading krijgt, ben je veilig.

De onderzoekers van het CeMM kwamen tot hun conclusie na bestudering van het erfgoed van Coronavirussen. Door precies te kijken welke virussen een persoon aan een ander had doorgegeven, zagen ze dat er een flinke lading nodig is voor het overbrengen van de ziekte. Daarom worden sommige mensen ook niet ziek, denken ze. Die hebben niet genoeg virussen in hun lijf, maar testen wel positief.

De Oostenrijkse studie is nog niet gepubliceerd, de onderzoekers hebben hun testresultaten via een online conferentie bekendgemaakt. Het CeMM houdt de genetische opbouw van Corona en de mutaties van het virus nauwlettend in de gaten als lopend onderzoek.