Viagra verlaagt kans op Alzheimer

Menig man vertrouwt erop met het klimmen der jaren. Viagra is een handig hulpmiddel voor mannen om seks te kunnen hebben. Maar het middel verlaagt ook drastisch het risico om Alzheimer te krijgen, blijkt uit een nieuwe studie. De Amerikaanse Cleveland Clinic ontdekte dat het de kans op deze aandoening met wel 70 procent kan verlagen.

De Amerikanen keken naar verzekeringsgegevens van 7,2 miljoen mensen. Waar Viagra was voorgeschreven, werden in de jaren daarna veel minder medicijnen tegen Alzheimer vergoed. Daarmee is natuurlijk nog niet gezegd dat het erectiemiddel Alzheimer bestrijdt – mensen die deze pilltjes moeten gebruiken hebben misschien een lichamelijk defect dat ook beschermt tegen dementie.

Toch zien de onderzoekers dat de correlatie zo sterk is, dat ze de conclusie wel aandurven: de blauwe pilletjes zorgen ook voor een heldere geest op hoge leeftijd. Dat komt vooral omdat Viagra zelfs werkt bij mensen met een verhoogd risico op Alzheimer, zoals patiënten met diabetes II. Toch stellen ze een grote klinische test voor om de exacte link tussen de pillen en Alzheimer vast te stellen.

Viagra is de laatste jaren vaker gelinkt aan het bestrijden van andere ziektes. Daaronder malaria en zelfs kanker. Het middel verwijdt de bloedvaten, wat wellicht zorgt voor een betere doorbloeding van het lichaam. Je lijkt er zelfs een plattere buik door te krijgen. Maar hoe het allemaal precies werkt, is nog niet bekend. Zeker is dat de pilletjes meer doen dan verwacht.