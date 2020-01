Verwaarloosde kinderen hebben kleinere hersens

Kinderen die als baby mentaal en lichamelijk zijn verwaarloosd, hebben kleinere hersens dan hun leeftijdgenoten. Dat trekt ook later in het leven niet bij. Deze conclusie trekken Britse wetenschappers na een historisch zeer beladen studie. Ze onderzochten namelijk wezen uit Roemenië ten tijde van het communisme.

Toen was de wrede dictator Nicolae Ceausescu (foto) aan de macht. Hij leefde zelf in enorme luxe, maar stortte zijn land in het ongeluk. Het hardst getroffen werden de weeskinderen van het land. Vaak hadden ze niet genoeg te eten en was er nauwelijks verzorging. Enige duizenden kwamen vanaf het eind van de jaren tachtig als adoptiekinderen in het westen terecht.

King’s College London volgde een groep die in Groot-Brittannië opgroeide op de voet.

In totaal 67 adoptiekinderen ondergingen scans. Daarop was te zien dat ze zelfs als volwassenen kleinere hersens hadden. Het was uit eerdere onderzoeken al bekend dat deze groep meer dan gemiddeld last heeft van cognitieve afwijkingen als een laag IQ, ADHD en depressie. Dat kan komen door de hersens, die gemiddeld 8,6 procent kleiner zijn dan van Britten uit vergelijkbare leeftijdsgroepen.

Vooral de Gyrus frontalis was kleiner bij de weeskinderen. Dit hersengebied regelt onder andere taalverwerving en -verwerking. Ook hadden Roemenen met een zeer kleine Gyrus vaker last van ADHD. De verwaarlozing lijkt geen impact te hebben gehad op het gedeelte van het brein dat emoties reguleert.