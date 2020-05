Vertrouw YouTube niet als het om Corona gaat

Volgens een onderzoeksteam van de Universiteit van Ottawa bevat meer dan een kwart van de meest bekeken Engelstalige Covid-19-video’s op YouTube misleidende informatie. Ze werden meer dan 62 miljoen keer aangeklikt, rapporteren de onderzoekers na analyse van tientallen video’s in het vakblad BMJ Global Health.

Je zult in die video’s geen antwoorden vinden, slechts desinformatie. Vaak gaan de filmpjes over samenzweringstheorieën, waarbij opvallend vaak Bill Gates de schuld krijgt van de pandemie. Gates heeft veertig miljoen kinderen rond de wereld helpen inenten tegen polio, maar dat is natuurlijk heel verdacht.

Toch klikken miljoenen mensen dergelijke video’s aan. Eentje heeft al dertig miljoen hits gehad. Crises zijn een bijzonder goede voedingsbodem voor complottheorieën, blijkt uit onderzoek. Mensen zoeken graag naar grote oorzaken achter grote evenementen. Veel mensen kunnen zich bijna niet voorstellen dat er geen duistere machten aan het werk zijn.

De meest kolderieke samenzweringstheorie die ook op YouTube de ronde doet: er is helemaal geen Corona. Het zou een truc zijn om de mensheid iets aan te doen. Mensen die in deze onzin geloven, gaan naar parkeerplaatsen bij ziekenhuizen om te filmen dat er geen auto’s staan. Ergo: er zijn geen patiënten, ergo: er is geen Corona.

Uit Nederlands onderzoek weten we dat mensen die geloven in samenzweringen een op hol geslagen ‘patroon perceptie’ hebben. Ze zien overal verbanden, zelfs waar ze niet zijn.