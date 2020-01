Verste menselijk object in ruimte doet het niet, ingenieurs zetten hem uit en aan

Het jaar is 1977. Het kabinet van Joop den Uyl valt, Nederland heeft voor het eerst zomertijd. En in de VS lanceert een raket de Voyager II de ruimte in. Dan is het 2020 en Voyager is ten opzichte van de aarde het verste menselijke object in de ruimte. Maar het ruimtetuig heeft een probleem.

De sonde geeft namelijk tot nu data door richting de aarde, maar is daar sinds een paar dagen mee gestopt. Ingenieurs van Nasa weten nu wat er aan de hand is. Voyager heeft een systeem om automatisch energie te besparen in geval de batterijen erg leeg raken. Uit telemetrie blijkt dat afgelopen week twee systemen tegelijk actief waren die veel stroom hebben getrokken.

Daarop schakelde de sonde naar de spaarstand. Om de antieke technologie te rebooten, heeft Nasa nu alle systemen uitgeschakeld en weer ingeschakeld. Dat leverde weer genoeg energie op om Voyager weer normaal te laten functioneren. Alleen is de datastroom nog steeds niet op gang gekomen. Nasa kan weinig anders dan wachten om te zien of hun sonde weer helemaal wakker wordt.

Makkelijk is de communicatie met Voyager ook niet. Radiosignalen van aarde doen er 17 uur over om de sonde te bereiken en signalen terug doen er ook 17 uur over. Nagaan of een simpele schakeling het doet, duurt dus 34 uur. De stroom van Voyager komt van een radioisotopische thermoelectrische generator, die het verval van radioactieve materialen omzet in stroom.