Verslaafd aan je smartphone? Dan ben je ook makkelijk te hypnotiseren

Ben jij zo iemand die niet van zijn telefoon los kan komen? Die constant naar het schermpje staart? Ga dan niet langs bij een hypnoseshow, want dan loop je misschien als een kip over het podium te kakelen.

Wetenschappers hebben namelijk een correlatie ontdekt tussen smartphone verslaving en het vermogen om onder hypnose te komen. Psychologen van onder andere McGill University in Canada ontdekten dat je Samsung of Apple en hypnose zelfs veel met elkaar gemeen hebben.

Bij beide verlies je het gevoel voor tijd. Je kijkt even op Twitter en voor je het weet is de avond voorbij. Bij zowel telefoons als hypnose zijn mensen geabsorbeerd. Door kattenvideo’s of de ogen van de hypnotiseur. En beide leiden in zware gevallen tot een verlies van controle: je kunt niet meer zelfstandig een beslissing maken.

De onderzoekers deden een experiment met 641 proefpersonen. Die moesten aangeven hoe groot de rol van hun smartphone in hun leven was. Daarna deden de onderzoekers een poging om de proefpersonen onder hypnose te brengen. Degenen die aangaven heel veel op hun telefoon te zitten, gingen daarbij veel vaker en dieper onder zeil.

Volgens de mensen van McGill zijn de makkelijk te hypnotiseren smartphoneverslaafden mensen die makkelijk hun gevoel voor ‘zelf’ inleveren ten opzichte van stimulansen in de omgeving. Met andere woorden: zij die makkelijk achter een ander aanlopen.

