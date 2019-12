Veilige sexting: met een digitaal condoom

De Belgische telecom Telenet voert een ‘digitaal condoom’ in, een app die moet verhinderen dat sexting (seksueel getinte en via mobieltje verstuurde) foto’s een eigen leven gaan leiden. De app voegt een watermerk toe aan een foto, waarin de naam en het telefoonnummer van de ontvanger zitten opgesloten. Als de ontvanger de foto deelt, is duidelijk dat hij of zij dat heeft gedaan.

Door het watermerk zal de foto wel waziger worden. De vermelding van een naam en nummer over het beeld maken dat de pikantste details verloren gaan. Je kan het watermerk echter verschuiven om de dingen die je wil laten zien onbedekt te laten. De app is getest onder jongeren, die er enthousiast over waren.

De Nederlandse politie adviseert jongeren vanwege de risico’s en de omvang van de problemen om niet te sexten. Ook als er geen gezicht op de foto staat. De identiteit van het slachtoffer kan namelijk op andere manieren aan het licht komen.