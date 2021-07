Veertien levende familieleden Leonardo da Vinci gevonden

Onderzoekers in Italië hebben de stamboom van Leonardo Da Vinci onderzocht en veertien mannelijke familieleden gevonden die nog in leven zijn. Het werk is de afsluiting van tientallen jaren onderzoek, schrijven de wetenschappers. Leonardo blijft de gemoederen in Italië bezighouden.

Da Vinci-experts Alessandro Vezzosi en Agnese Sabato hebben in totaal 21 generaties gedocumenteerd. Voor de studie hebben de twee onderzoekers levende afstammelingen van de Italiaanse alleskunner geïnterviewd. Sommigen daarvan zijn met pensioen, anderen werkten als kantoorbediende, staalarbeider of ambachtsman.

Zelf had Da Vinci geen kinderen waarvan we weten. De onderzoekers traceerden wel vier familielijnen die met Leonardo Da Vinci’s broer Domenico begonnen. Leonardo Da Vinci had een ongelooflijke 22 halfbroers, volgens het onderzoek, gepubliceerd in het tijdschrift Human Evolution.

De onderzoekers werkten verschillende familielijnen uit in de stamboom. In totaal beslaat de stamboom ongeveer 690 jaar. Voor de genealogie onderzochten de deskundigen de mannelijke lijn vanaf Leonardo’s voorvader Michele, die in de dertiende eeuw werd geboren. Zelf was hij een buitenechtelijk kind van zijn vader Piero Frosino, geboren in 1426.

Overigens trouwde Leonardo nooit, hij leek niet geïnteresseerd in vrouwen, behalve als schildersmodel. Wel kreeg hij een aanklacht wegens homoseksualiteit aan zijn broek, maar de rechter sprak hem vrij.