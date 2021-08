Veelgeplaagd ruimteschip Starliner gaat terug naar fabriek

Het door pech achtervolgde ruimteschip Starliner ruimteschip gaat terug naar de fabriek. Een probleem met vier kleppen in het voortstuwingssysteem vereist een grondig onderzoek. Dat kondigde Boeing aan, het bedrijf dat het ruimtevaartuig heeft ontwikkeld en gebouwd namens de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Pas daarna kan een nieuwe datum worden vastgesteld voor een onbemande testvlucht naar het internationale ruimtestation (ISS).

Het prestigeproject Starliner had eind juli naar het ISS moeten vliegen. De missie is echter al verschillende keren uitgesteld. Nu is de Nasa afhankelijk van de Russen om astronauten naar het ruimtestation te brengen, een situatie die de Amerikanen onwenselijk vinden.

Maar de Starliner is een zorgenkindje. Een eerdere proefvlucht – zonder mensen aan boord – ging niet goed. ISS is toen niet bereikt. Er waren onder andere problemen met de automatische ontsteking van de aandrijvingen.

Starliner is een nieuwe smet op het blazoen van Boeing. Eerder vertoonden nieuwe vliegtuigen van het type 737 Max ernstige gebreken. Twee toestellen stortten neer. Ook de Boeing 787 Dreamliner lijkt slecht te functioneren, twee toestellen bestemd voor KLM staan nog altijd in de VS om te onderzoeken wat er mis is met de vliegtuigen.