Valse vaccins bereiken nu ook Europa

Het Europese fraudebestrijdingsbureau OLAF waarschuwt EU-lidstaten voor partijen die ongeautoriseerd Coronavaccins aanbieden. Het zou gaan om oplichting.Er gaan miljarden om in vaccinaties tegen Corona. Vandaar dat het slechts een kwestie van tijd was, voor vervalsingen zouden opduiken.

Dat gebeurde eerder al in China. Daar heeft de politie tachtig mensen opgepakt die een hele fabriek hadden opgezet om vaccins te maken die niet werken. Bij invallen in de steden Jiangsu, Beijing en Shandong nam de politie toen drieduizend valse vaccins in beslag.

Nu lijkt die criminaliteit over te waaien naar Europa.’De frauduleuze aanbiedingen [van vaccins] zien we in allerlei vormen’, zegt OLAF directeur-generaal Itälä. ‘Ze bieden bijvoorbeeld een grote partij aan, sturen dan een monster, incasseren de aanbetaling en verdwijnen met het geld. Ook kunnen ze nepvaccins leveren.’

De Chinese nepvaccins bevatten een gewone zoutoplossing. Daar gaat een mens niet dood van, maar helpen tegen de pandemie doet het ook niet. De productie daarvan was al in september op gang gekomen, een teken dat de criminelen aan goede planning doen.