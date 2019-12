Vader én dochter kijken naar aantrekkelijkheid aanstaande schoonzoon

Het is een spannend moment, zij neemt hem voor het eerst mee naar haar ouders. Terwijl de aanstaande schoonzoon handjes schudt, beoordeelt haar vader hem. Is het wel een lekkere kerel?

Het klinkt gek, maar dit is ongeveer hoe het gaat. Dat zeggen althans evolutionair psychologen van Eastern Connecticut State University (VS) na onderzoek. Ze lieten vrouwen in de huwbare leeftijd en hun vaders foto’s beoordelen van jongemannen. Bij elke foto hoorde ook een profiel, met aantrekkelijke (betrouwbaar) of minder aantrekkelijke (fliterig) eigenschappen. De vraag was welke kerel in het huwelijksbootje mocht stappen.

Vaders en dochters waren opmerkelijk eensgezind. Mannen met goede eigenschappen zijn in trek. Maar alleen als ze ook fysiek aantrekkelijk waren. Onaantrekkelijke mannen konden nog zulke goudgerande persoonlijkheden hebben, ze kwamen er bij haar en haar vader niet in. Als vrouwen en hun vaders het niet met elkaar eens waren, dan ging zij voor een te mooie jongen met een (volgens pappa) te slecht karakter.

Waarom let schoonvader ook op de kaaklijn en borstspieren? Het is een kwestie van evolutie, zeggen de onderzoekers. De nieuwe schoonzoon wordt waarschijnlijk ook de verwekker van het nageslacht, waarin een kwart van de genen van schoonvader afkomstig is. Hij zoekt dus een aantrekkelijke en dus genetisch goed in zijn vel zittende schoonzoon om te zorgen dat de andere helft van de genen uit een goede bron komt.

(Evolutionary Psychological Science)