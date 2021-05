Vaccins Pfizer en Moderna werken tegen Indiase variant

De Corona-vaccins van Pfizer en Moderna zijn waarschijnlijk zeer effectief tegen twee Indiase virusvarianten, B.1.617 en B.1.618. Dat blijkt uit een Amerikaanse studie. De antilichamen van het vaccin waren iets zwakker tegen deze varianten, maar niet zoveel dat het een grote invloed zou hebben op het vermogen van de vaccins om te beschermen.

De Indiase coronavirus variant B.1.617 heeft zich reeds over tientallen landen en alle continenten verspreid. De nieuwe variant B.1.618 komt ook steeds meer voor in India. Ze lijken besmettelijker en mogelijk dodelijker.

De studie van de NYU Grossman School of Medicine is nog niet onafhankelijk getoetst door meerdere deskundigen op dit gebied. Zonder een dergelijk proces van peer-review om de wetenschappelijke kwaliteit te waarborgen, blijft de nauwkeurigheid van de studie onduidelijk en is de geldigheid ervan dus beperkt.

Voor hun studie namen de onderzoekers bloedmonsters van gevaccineerde mensen en stelden hen bloot aan kunstmatig geproduceerde pseudovirusdeeltjes onder laboratoriumomstandigheden. Daarbij ontdekten de wetenschappers dat het aantal antilichamen lager was bij de Indiase varianten. Er waren er echter genoeg antilichamen die werkten, dus denken de Amerikanen dat de vaccins een hoge mate van bescherming zullen bieden.