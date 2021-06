Vaccinatie helpt ook tegen long Covid

Ongeveer driekwart procent van de mensen die met het coronavirus zijn besmet, heeft nog maanden na de acute infectie last van vermoeidheid, kortademigheid en uitputting. Long Covid noemen we dat sinds een tijdje en tot nu toe was het zoeken naar de juiste behandeling.

In een kleine Brits onderzoek van de NHS Trust bij mensen die eerder ernstig door Covid-19 waren getroffen, is aangetoond dat de vaccinatie een positief effect kan hebben. Volgens de studie uit maart is bij bijna zeventig procent van de patiënten een lichte verbetering van de symptomen waargenomen na vaccinatie.

Die studie is nu op grote schaal overgedaan door twee Britse universiteiten onder bijna 900 Long Covid-patiënten. Daarvan zei bijna zestig procent zich beter te voelen na de vaccinatie. De onderzoekers, van de universiteiten van Exeter en Kent, moedigen de overheid aan om verder te gaan met het vaccineren van mensen die de ziekte al hebben gehad.

Ook een Oostenrijkse studie heeft dezelfde uitkomst. Het Algemeine Krankenhaus (Algemene Ziekenhuis) van Wenen gaf patiënten daarnaast antihistamines (medicijnen die allergische reacties onderdrukken) en voedingssupplementen. Die combinatie lijkt erg goed te werken.