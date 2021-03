Vaccin van AstraZeneca: is een batch niet in orde?

Behalve Nederland zijn ook enkele Scandinavische landen, Thailand, Roemenië en Italië opgehouden met het gebruik van het vaccin van AstraZeneca. Is er reden tot ongerustheid? Helemaal onlogisch lijkt de reactie niet, vooral na wat er is gebeurd in Italië.

In dat land zijn meerdere mensen gestorven aan trombose na een injectie met het vaccin. De Italiaanse farmaceutische autoriteit AIFA trok donderdag aan de alarmbel toen bleek dat de gevallen van Trombose hoofdzakelijk in zuidelijk Italië waren en dan vooral op het eiland Sicilië. Daar stierven onder andere twee militairen na hun vaccinatie. Hoe kon het zo geografisch geclusterd zijn?

Het onderzoek dat AIFA begon, richtte zich al snel op een batch van het vaccin met het nummer ABV2856. Exemplaren uit die batch waren vooral in Sicilië geleverd. Ook in het Oostenrijkse Krems kwam een gezonde en relatief jonge vrouw om door trombose na een injectie met een vaccin uit deze batch. Die bestaat uit ongeveer een miljoen vaccinaties. Of deze batch ook aan Nederland is geleverd, is niet bekend.

De Europese medicijnwaakhond EMA is een onderzoek gestart naar het vaccin. Volgens deze dienst zijn er 5 miljoen inentingen met AstraZeneca gedaan in Europa. In dertig gevallen hebben mensen last van een gestoorde bloedstolling. Dat is 0,006 personen per duizend. In Duitsland, waar 1,2 miljoen prikken zijn gezet met AstraZeneca, zijn elf meldingen van stolsels in het bloed, meldt het Paul-Ehrlich-Institut.

Beide cijfers zijn ongeveer hetzelfde als normale meldingen van trombose onder de bevolking. Dus zegt de EMA dat het vaccin veilig is. De gevallen waaraan mensen trombose kregen na een injectie, zijn statistisch te verwachten. Het is puur toeval volgens de EMA.