Vaccin AstraZeneca beschermt nauwelijks tegen Zuid-Afrikaanse variant

Het vaccin van AstraZeneca tegen Corona wordt in veel landen van Europa momenteel niet gebruikt. Eerst moet duidelijk zijn dat het veilig is. Maar ook als het weer in de bovenarmen mag, blijft er een groot nadeel aan het middel. Het werkt nauwelijks tegen de Zuid-Afrikaanse variant van het virus.

Dat blijkt uit een studie van de universiteit van Johannesburg. Volgens de Zuid-Afrikanen beschermt AstraZeneca maar 10,4 procent tegen ziek worden door de variant uit hun land, ook wel bekend als B.1.351. De studie is gepubliceerd in het New England Journal of Medicine. Tot nu toe was al bekend dat het vaccin het slecht deed tegen deze variant. Maar zó slecht, is nieuw.

Dat is een probleem voor landen waar het vaccin van AstraZeneca een belangrijk onderdeel is van de strijd tegen Corona, zoals Nederland. De Zuid-Afrikaanse variant kan in de toekomst dominant worden. In Europa gaat deze variant nu al rond. Als een deel van de mensen met een inenting dan niet is beschermd, kan de ziekte alsnog om zich heen grijpen.

Tijdens deze studie kregen 1010 proefpersonen een placebo; 1011 mensen kregen het vaccin. Van de ontvangers van het placebo kregen 23 mensen Corona; van de ontvangers van het vaccin 19. Allemaal hadden ze de Zuid-Afrikaanse Corona. Daarmee is het een weinig effectief middel tegen deze versie van de ziekte. AstraZeneca is het middel inmiddels aan het aanpassen.