Softwareupdate: Apple heeft iPhone slechter gemaakt

Veel iPhone gebruikers klagen de laatste tijd steen en been over hun batterij. Die lijkt wel een grasmaaier aan te drijven, zo snel gaat ze leeg. De schuldige lijkt een software update die Apple een tijdje geleden heeft doorgevoerd.

Dankzij die update blijven apps op de achtergrond draaien, zelfs als je die optie hebt uitgezet in instellingen. Vooral Apple Music lijkt schuldig aan de dramatische batterijprestaties. Bij sommige gebruikers is het muziekprogramma verantwoordelijk voor 81 procent van het batterijgebruik.

Zelfs zonder dat je de app gebruikt.

De softwareupdate iOS 13.5.1 kwam vorige maand beschikbaar en is sindsdien onderwerp van veel kritiek. Op het support forum van Apple staan duizenden klachten over de nieuwe software, met name over het batterijgebruik. Maar ook over verdwenen data en slechte verbindingen. Niet alleen iPhones hebben er last van, ook iPads lijken de lijden onder de nieuwe update.

Een veelgehoorde klacht is dat de telefoon ook heel warm wordt tijdens gebruik. Een teken dat de batterij intensief wordt gebruikt. Een oplossing is een nieuwe update. Apple heeft iOS 14 aangekondigd, maar het is nog onduidelijk wanneer de nieuwe update beschikbaar komt.