Uitvinder Tamiflu: snel medicijn tegen Corona

Norbert Bischofberger, uitvinder van het medicijn Tamiflu, denkt dat er snel een medicijn tegen Corona zal zijn. Dat heeft hij gezegd bij een online conferentie over de ziekte. Hij weet dat meerdere farmaceuten daaraan werken. Of zijn eigen bedrijf Kronos Bio uit Californië daarbij is, wil hij niet zeggen.

De Duitser weet wel dat het toedienen van een dergelijk medicijn heel nauwkeurig moet gebeuren. Het liefste vlak nadat iemand het virus binnen heeft gekregen en nog maar lichte symptomen vertoont. Zodra iemand erg ziek wordt, is het te laat. Dergelijke lichte gevallen zijn met tests makkelijk op te sporen.

Tamiflu is ingezet tegen de Mexicaanse griep en de vogelgriep.

Bischofberger zegt dat sommige medicijnen die nu worden ontwikkeld zich richten op de spike van het virus. Dat zijn de uitstulpingen waarmee het menselijke cellen binnendringt. Een antistof zou dat binnendringen kunnen verhinderen. Andere medicijnen imiteren een eiwit waar de spikes naar op zoek zijn. Door het virus zo ‘af te leiden’, zou het niet effectief zijn.

Een derde categorie middelen, waar onder andere de firma Pfizer aan werkt, zou de vermeerdering van het virus in het lichaam tegengaan. Daarvoor heeft het virus een streng eiwitten nodig die met een medicijn kan worden onderdrukt. Voor de zomer zou een dergelijk middel beschikbaar moeten zijn, denkt de onderzoeker.