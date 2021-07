Uitbraak van Zika in India

Naast de Coronapandemie heeft India nu ook te maken met een nieuwe uitbraak van het Zika-virus. Meer dan een dozijn besmettingen hebben de autoriteiten in de zuidelijke Indiase deelstaat Kerala gealarmeerd. Onder de veertien besmettingen is een 24-jarige zwangere vrouw; zij is donderdag positief getest op het Zika-virus. De getroffenen waren gezondheidswerkers. Ze zijn onder medische behandeling en hun toestand is stabiel.

Muggen van de soort Aedes Aegypti dragen de ziekte over, maar ook via geslachtsgemeenschap kunnen mensen Zika krijgen. Bij ongeboren kinderen kan het microcefalie veroorzaken – een abnormaal klein hoofd en ernstige hersenbeschadiging. Bij volwassenen kan het leiden tot de zeldzame zenuwziekte Guillain-BarrĂ©-syndroom.

Symptomen van Zika zijn koorts, huiduitslag, bindvliesontsteking en spier- en gewrichtspijn. De ziekte is zelden dodelijk. De autoriteiten in Kerala hebben personeel naar de plaats van de uitbraak gestuurd om toezicht te houden op de situatie. Er zijn ook chemische middelen tegen muggen gesproeid. India registreerde eerder Zika-uitbraken in 2017 en 2018.

In 2016 riep de Wereldgezondheidsorganisatie een wereldwijde noodsituatie voor de gezondheid uit vanwege een golf van infecties in respectievelijk Zuid- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied, en nieuw waargenomen schade aan foetussen. Ook in Europa is Zika heel af en toe waargenomen. Tot nu toe bestaat er geen vaccinatie tegen het virus.