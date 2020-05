‘UFO’ lijkt op Indonesische vulkaan te landen

Op de top van de 3030 meter hoge vulkaan Gunung Agung op Bali was afgelopen week een fascinerend natuurspektakel te zien. Twee dagen lang was boven de vulkaan op het Indonesische vakantie-eiland een zogenaamde lenticulariswolk gezien. Het leek alsof een gigantische ufo boven de berg zweefde.

Deze wolken vormen zich als de wind vochtige lucht hard langs het oppervlak van een berg of vulkaan blaast. De druppels condenseren dan rond de top en blijven daar hangen, soms dagen achter elkaar. Het is een zeldzaam verschijnsel, dat uitgerekend in Indonesiƫ wel eens voorkomt omdat daar hoge vulkanen direct aan zee staan.