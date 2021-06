‘Turkse drone valt mensen aan’

Vorig jaar heeft een militaire drone in de Libische hoofdstad Tripoli wellicht voor het eerst autonoom mensen aangevallen. Er zat dus niet op afstand een piloot achter de knoppen. Dit staat in een rapport van de Verenigde Naties (VN). Ook het wetenschapsblad New Scientist heeft het onderwerp opgepakt.

Dat zou namelijk voor het eerst zijn dat een robot een mens probeert te doden. Een zorgelijke ontwikkeling op allerlei fronten.

Een Kargu-2 drone van de Turkse fabrikant STM achtervolgde een terugtrekkend konvooi tijdens een gevecht tussen Libische regeringstroepen en een afgescheiden militaire factie, aldus de VN. Daarbij schoot het robotvliegtuig, terwijl het op de autonome modus vloog – dus zonder piloot. De details zijn echter nog onduidelijk, ook of er slachtoffers zijn gevallen.

Kurgu-2 drones behoren tot de zogenaamde Loitering Weapons, wat ruwweg vertaald kan worden als rondzwervende wapens. Deze worden gelanceerd zonder een specifiek doelwit, later komt een signaal van de grond waar ze moeten aanvallen. Maar deze drone heeft ook software die kan leren om geschikte doelen te identificeren op basis van eerder verzamelde gegevens.

De VN omschrijft het als een dodelijk autonoom wapen. Deze was geprogrammeerd om doelen aan te vallen zonder dat er een dataverbinding was tussen de grondcontrole en de drone, aldus de organisatie. Dit is waarschijnlijk het eerste incident waarbij drones zonder instructie mensen hebben aangevallen.

Wanneer dergelijke wapens worden gebruikt, is het de vraag hoe goed doelen worden herkend – en hoe vaak verkeerde beslissingen worden genomen.