Turkije wil naar de maan

Turkije wil in 2023 een raket op de maan laten landen. Dat heeft president Recep Tayyip Erdogan aangekondigd. De maanlanding maakt deel uit van een uitgebreid ruimtevaartprogramma voor de komende tien jaar.

Als dat lukt, zou het een hele prestatie zijn. Turkije heeft pas sinds 2018 een ruimtevaartorganisatie. Tot nu toe hebben de Turken zelfstandig nog niets gepresteerd in de kosmos. Het werkte vooral samen met de Russen als het om ruimtevaart gaat.

De oppositie in het land heeft dan ook met hoon gereageerd. Ook al omdat er nauwelijks budget beschikbaar is voor de missie, het land zit in een diepe economische crisis. Met het geld dat is vrijgemaakt zou Turkije hooguit iemand op Mount Everest kunnen krijgen, niet op de maan, schamperde een lid van de oppositie.

Maar Erdogan is overtuigd dat het lukt. Zijn grootste probleem lijkt te zijn dat de Turkse taal geen woord heeft voor ‘astronaut’. Dat woord komt van het Griekse astron, ‘ster’ en naut ‘vaarder’. Erdogan heeft daarom opgeroepen een nieuw Turks woord te bedenken.