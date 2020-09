Tunnel ontdekt onder Tempeliers kapel in Polen

In een kapel van de Tempeliers zijn nieuwe ontdekkingen gedaan. De opgraving vond plaats in een klein dorpje in Polen. Wetenschappers gebruikten een grondradar om grafkelders te vinden. Ook stuitten ze op de mogelijke overblijfselen van een tunnel. Een put bij de kapel van Sint Stanislaus zou een bijzondere functie hebben. Namelijk als de ingang van een geheime tunnel. Dit blijkt uit legendes en middeleeuwse documenten.

Al sinds 2004 zoeken wetenschappers en vrijwilligers naar resten uit een ver verleden. Men hoopte een oud fort uit de middeleeuwen te vinden. Maar tot nu toe zonder succes. Wat wel naar boven kwam waren de resten van een distilleerderij. Verder potten uit de Bronstijd en ijzeren spijkers. En ook een munt uit 1757 die vermoedelijk is achtergelaten door Russische troepen. Ze waren in het gebied gelegerd tijdens de Zevenjarige Oorlog. De gevonden zeven graftombes zijn niet te dateren naar de tijd van de Tempeliers.

De kapel in Chwarszcany is gebouwd in de dertiende eeuw. De Tempeliers hadden toen veel aanzien in West-Polen. Ze werden uitgenodigd door lokale machthebbers, om kastelen en forten te bouwen. Zo wilden zij hun eigen macht vergroten.

De Tempeliers stonden onder bescherming van de paus. Hierdoor genoot de orde veel privileges. Denk hierbij aan vrijstelling van belasting en de ontvangst van grote giften.

De Tempeliers waren in hun eigen tijd al legendarisch. Maar dat duurde niet lang. Begin dertiende eeuw liet Franse koning Philip IV de Tempeliers arresteren. Hij wilde meer macht en zag de rijke ridders als concurrenten. In 1312 heft Paus Clemens V de orde van de Tempeliers officieel op.