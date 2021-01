‘Trump-medicijn’ tegen Corona komt naar Europa (maar niet naar Nederland)

Het was hét nieuws van afgelopen oktober. Donald Trump, de man die Corona ernstig had onderschat, kreeg de ziekte zelf. Maar na een kleine week liep hij alweer rond. Dat was dankzij Regeneron, een experimenteel middel met antilichamen tegen de ziekte. Het zorgde dat Trump (oud, overgewicht, niet fit) ondanks zijn risicofactoren weinig last leek te hebben van de ziekte.

Regeneron – officieel REGN-COV2 – komt nu naar Europa. Duitsland heeft 200.000 doses gekocht, à 2000 euro per dosis. Deze week moet de lading vanuit Amerika aankomen bij verschillende universitaire ziekenhuizen in het land. De grote vraag is wie in aanmerking komt om het middel te ontvangen. De discussie daarover is in alle hevigheid losgebarsten.

Het lijkt logisch om het middel vooral te geven aan mensen die net als Trump in meerdere risicogroepen zitten. Ouderen, chronisch zieken, mensen met ernstig overgewicht. Zij sterven door Corona en kunnen nu met een medicijn van 2000 euro blijven leven. Maar wie is ernstig genoeg ziek om het schaarse middel te ontvangen? Daarover lopen de meningen uiteen.

Maar in Duitsland komt het middel tenminste beschikbaar. Nederland heeft geen bestelling geplaatst. Ook loopt ons land ernstig achter op Duitsland als het op vaccineren aankomt. Onze oosterburen willen in augustus klaar zijn. Wanneer Nederland de laatste prik zet, is onbekend.