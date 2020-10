Trump ‘grootste bron van misinformatie over Corona’

Er gaat nogal wat misinformatie en nepnieuws rond over Covid-19. Wat zou de grootste bron daarvan zijn? Wetenschappers van de gerenommeerde Cornell University probeerden een antwoord op die vraag te krijgen. Wat ze vonden, was verbazingwekkend.

Het is Donald Trump, president van de Verenigde Staten van Amerika.

Het is geen conclusie die de onderzoekers makkelijk trokken. Ze analyseerden 38 miljoen Engelstalige artikelen over de pandemie op nepnieuws en de bron daarvan. Niet minder dan 38 procent, veruit de grootste portie, kwam uiteindelijk uit de koker van de voormalige vastgoedbaas.

Volgens de mensen van Cornell is dat zorgelijk, omdat de mening van Trump ertoe doet. Hij heeft de macht om de overheid aan het werk te zetten. Als hij dat doet – of juist niet – op basis van foute informatie, dan heeft dat grote gevolgen.

De grootste portie misinformatie uit de koker van Donald Trump ging over wondermiddelen tegen de ziekte. De president heeft vooral tijdens de eerste golf de medicijnen hydroxy-chloroquine en azithromycine aangeraden, al dan niet in combinatie met sporenelementen. Dat zou de ziekte als sneeuw voor de zon doen verdwijnen. Beide middelen zijn in potentie dodelijk voor zieke mensen.

Overigens was 97 procent van de informatie in de media over Corona correct. Des te opmerkelijk is dat van de berichten die wel foute informatie bevatten, meer dan een derde afkomstig was van de meest machtige man op aarde. Die heeft overigens laten weten dat komende week de eerste mensen in de VS een vaccin krijgen tegen Corona.

De Amerikaanse medicijnwaakhond ontkent dat.