Trump-aanhangers zijn minder emotioneel stabiel

Terwijl de wereld de adem inhoudt voor de inhuldiging van de nieuwe president morgen, verschijnt er een studie over de Trump-aanhangers. Het lijkt erop dat de uitgaande president vooral emotionele schadebakken aantrekt, mensen die zichzelf zien als slachtoffer. Terwijl ze dat niet zijn.

De studie, door de University of Mississippi en de University of Louisville, deed een steekproef onder ruim duizend volwassen stemgerechtigde Amerikanen. Die maakten onder andere een psychologische test en gaven daarna aan wat ze zouden stemmen.

De aanhangers van Trump hebben geen duidelijk profiel. Het zijn mannen en vrouwen. Met geld of arm. Maar wat ze wel gemeen hebben, is dat ze zichzelf heel duidelijk zien als slachtoffer. Ze reageren vaak positief op beweringen als ‘ik krijg zelden wat ik verdien’ of ‘ik moet vaak genoegen nemen met minder dan waar ik recht op heb’. Aanwijzingen dat ze emotioneel minder stabiel zijn.

Het zijn mensen die last hebben van ‘egocentrisch slachtofferschap’, schrijven de onderzoekers, want ze vonden geen aanwijzingen dat deze mensen inderdaad vaker de pineut zijn. Ze vinden wel vaak dat het systeem zo is ingericht dat zij het haasje zijn. De hele wereld is tegen ze en er is niets dat ze daaraan kunnen doen. Alleen Trump leek een baken van hoop, een teken dat er iets ging veranderen.

Opmerkelijk is dat deze mensen qua politiek uit zeer verschillende richtingen komen. Er zitten conservatieven onder, maar ook uitgesproken linkse mensen en types met zeer moderne denkbeelden, schrijven de onderzoekers in het vakblad Political Behavior. Maar hun emotionele staat was krachtiger dan hun politieke voorkeuren.