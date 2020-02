Trollen vervelend? Ze zoeken niets dan ‘de hele waarheid’

Met het internet werd de trol geboren. De klier, de zuiger, de bemoeial. Of toch niet? Een nieuwe studie zegt dat trollen niets anders willen, dan de ‘hele waarheid’ naar buiten brengen. De trol als kruisvaarder, zou het echt?

Onderzoekers van de Oostenrijkse Akademie der Wissenschaften zochten de trollen op in hun holen en vroegen naar hun motieven. Die waren zeer divers, maar toch was er een rode draad te ontdekken. Trollen wantrouwen de traditionele journalistiek en ze hopen de waarheid aan het licht te brengen, die door allerlei krachten ‘verborgen blijft’.

Ze zien zichzelf als heilige krijger in het maatschappelijke debat, zendelingen van ‘de waarheid’. Ze doen wat ze moeten doen om hun taak te vervullen, inclusief het beledigen of provoceren van mensen. Hard op de man spelen is een effectieve methode, aldus de ondervraagde trollen. Dus branden ze iemand desnoods helemaal af. Maar vaak zijn ze ook gefrustreerd met ‘de media’, of ‘de journalistiek’ en is hun reactie weinig anders dan wraak.

Een kleine groep trolt voor de lol. Ze hebben plezier in om andere lezers in shock achter te laten of mensen het bloed onder de nagels vandaan te halen (of ze zijn gewoon knettergek). Zij gaan gewoon voor het maximale effect, schrijven de onderzoekers in het vakblad Journal of Information. Het beste is hoe dan ook om de trol te negeren, want daar kunnen ze volgens het onderzoek slecht tegen.