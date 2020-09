Tot 9,3 procent wereldbevolking heeft Corona gehad

In januari, toen Corona nog vooral een Chinees probleem leek, raakten wereldwijd al een miljoen mensen per dag geïnfecteerd. In mei, toen de pandemie een voorlopig dieptepunt bereikte, was dat al gestegen tot vijf miljoen besmettingen per dag.

Het zijn twee conclusies uit een grote studie, uitgevoerd voor het blad The Economist naar de echte omvang van de Corona pandemie wereldwijd. Aangezien betrouwbare internationale cijfers over de ziekte nog steeds niet goed voorhanden zijn, keken onderzoekers naar 279 studies uit negentien landen naar de aanwezigheid van antistoffen tegen Corona in het bloed van proefpersonen.

Nog zo’n opmerkelijke conclusie: tussen de 500 und 730 miljoen mensen – rond 6,4 tot 9,3 procent van de wereldbevolking – heeft inmiddels Corona gehad. Maar op bepaalde locaties ligt dat aantal nog vele malen hoger. Een grote test in het Oostenrijkse Ischgl toonde deze zomer bijvoorbeeld aan dat 42,4 procent van de bevolking daar de ziekte had doorstaan.

De meeste van deze cijfers zijn veel hoger dan eerder is gerapporteerd. Dat betekent ook dat Corona ‘vrijwel zeker’ veel minder dodelijk is dan eerst is aangenomen, schrijft The Economist. Het blad wijst er ook fijntjes op dat tijdens de pandemie waarschijnlijk vooral mensen zijn gestorven die sowieso niet lang meer te leven hadden.