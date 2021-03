Tornado van muggen vormt zicht boven Argentinië

Het lijkt alsof automobilisten in Argentinië op een tornado afrijden. Maar dat is het niet. Wat in de luchten boven de pampa te zien is, zijn muggen. Miljoenen van die dieren worden tegelijk geboren en gaan zwermen. Het zijn er zoveel dat het lijkt alsof ze wervelstormen vormen.

De opnames zijn gemaakt op de weg tussen Madariaga en Pinamar. In die regio heeft het recent zeer hard geregend. Daardoor ontstonden grote plassen stilstaand water waar muggen hun eitjes in hebben gelegd. Dat resulteerden in deze bizarre explosie van muggen. Die leven gemiddeld een week of meer, zodat het nog wel even kan duren voor ze verdwijnen, hebben Argentijnse biologen gezegd.