Tinder zit vol narcisten

Wie denkt op Tinder een partner te vinden, loopt grote kans iemand te treffen met een behoorlijke persoonlijkheidsstoornis. Onderzoek van de University of Connecticut in de VS toont aan dat de datingapp behoorlijk wat mensen aantrekt met een onprettige persoonlijkheid; vooral narcisten gebruiken de app.

Tot die conclusie komen de psychologen uit Connecticut na onderzoek onder 271 personen. Die kregen een psychologisch onderzoek en moesten aangeven welke datingapps ze gebruikten.

Onder gebruikers van Tinder zagen de onderzoekers veelvuldig de zogenoemde ‘duistere triade’, dat is een term waarmee psychologen iemand aanduiden die een combinatie van narcisme, psychopathie en Machiavellisme vertoont. Narcisten zijn overtuigd dat ze beter zijn dan anderen: slimmer, machtiger, sterker. Ze misbruiken anderen om hun doel te bereiken en ze hebben een schokkend gebrek aan mededogen.

Machiavellisten manipuleren anderen, zonder zich iets aan te trekken van de gevolgen. Mensen met psychopathie hebben geen werkend geweten.

Het slechte nieuws voor gebruikers van Tinder is volgens de onderzoekers niet alleen dat ze daar veel mensen tegen zullen komen die deze combinatie van slechte eigenschappen hebben. Omdat ze op Tinder zitten, hebben die gebruikers die combinatie van eigenschappen zelf waarschijnlijk ook.

Het meeste waren deze duistere figuren aanwezig onder mensen die Tinder puur gebruiken voor seksuele avontuurtjes. Zij die de echte liefde zoeken, hebben het iets minder.

(Journal of Individual Differences)