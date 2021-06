Tien procent trapt in nep-appjes

Meer dan driekwart van de Nederlanders ontvangt wel eens berichten van oplichters via e-mail, WhatsApp of sms. Ondanks deze confrontatie met internetoplichting, ervaart 61,4 procent van de Nederlanders hun smartphone als veilig. Dit blijkt uit onderzoek van VPNGids.nl, dat via een enquête vroeg naar ervaringen met malafide berichten en digitale fraude.

Vooral malafide berichten van een telefoonprovider zorgen ervoor dat ontvangers met regelmaat op gevaarlijke links klikken (17,9 procent). Dit is minder vaak het geval bij sms’jes en e-mails van een bank (9,8 procent) of pakketbezorger (10,8 procent).

Een misleidend WhatsApp-bericht van een zoon of dochter met een nieuw nummer die in geldnood zit, maakt in 10,3 procent van de gevallen de ontvanger daadwerkelijk een slachtoffer van digitale fraude. Veel van deze berichten zijn op een specifieke doelgroepen gericht. Onder 50-plussers geeft 22,2 procent aan wel eens zo’n bericht te ontvangen, terwijl dit bij jongere Nederlanders slechts voor 9,5 procent geldt.