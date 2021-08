The Thunderbirds are go! Maar nu echt

The Thunderbirds are go! Het lijken futuristische ruimteschepen uit de populaire serie. Maar dit is geen toekomstmuziek, het is bijna realiteit. Fabrikant Bell wil nieuwe hybride toestellen. Die opstijgen en landen als een helikopter en vliegen als een straalvliegtuig.

Bijvoorbeeld een onbemande mini-straaljager. Hij landt als een helikopter, pikt een neergeschoten piloot op en vliegt snel weg. Het zijn nog concepten, want de nieuwe machines gaan pas rond 2030 de lucht in.

Luchtvaartuigen zijn ingedeeld in diverse categorieën. Denk aan een vaste vleugel. Voorbeelden zijn de F-35 en de Boeing 737. Dan zijn er helikopters. En ook tilt-rotor toestellen, zoals de V-22 Osprey. Dit toestel start en landt als een helikopter en wordt een propellorvliegtuig om te vliegen.

Bell denkt nu aan een nieuwe categorie. Een helikopter-achtig toestel dat sneller kan vliegen. Zoals een straaljager, next level dus. De snelste tiltrotor haalt nu 555 kilometer per uur. Met straalmotor zou je 740 kilometer per uur kunnen halen. Dit is HSVTOL, oftewel High-Speed Vertical Take-off and Landing.

De nieuwe toestellen klappen de rotor in na het opstijgen. De straalmotor zorgt voor voortstuwing. Dus heb je een helikopter, tilt-rotor en een straaljager inéén.

Mogelijkheden genoeg voor de nieuwe toestellen, die geen landingsbaan nodig hebben. De grootste versie van Bell is net zo groot als een transportvliegtuig.