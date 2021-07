Testlab Israël: ouderen met Pfizer krijgen soms toch Corona

Op dit moment zijn er 61 Israëli’s die met COVID in het ziekenhuis zijn opgenomen en in ernstige toestand verkeren. Volgens een rapport van het ministerie van Gezondheid zijn 24 van degenen die in ernstige toestand verkeren ongevaccineerd, terwijl 37 volledig gevaccineerd zijn.

Onder de ernstig zieke volledig gevaccineerde personen zit maar één persoon onder de 60. Hij of zij zit in de leeftijdsgroep 50-59 jaar. Geen enkele volledig gevaccineerde persoon onder de 50 was er ernstig aan toe. Van de niet-gevaccineerden waren er veertien ernstig ziek en onder de 50 jaar, van wie twee jonger waren dan 40 jaar.

Meer dan 56 procent van alle Israëli’s is volledig gevaccineerd, en meer dan 90 procent van de mensen boven de 60 heeft beide doses van het Pfizer-vaccin gekregen. Israël geldt als een testlab, omdat het vroeg is begonnen met vaccineren en een hoge vaccinatiegraad heeft.

Op zondag waren er in Israël 6.598 actieve gevallen van COVID, waarvan 121 in het ziekenhuis, 61 in ernstige toestand en veertien aan beademing. Een groot deel is besmet met de Delta-variant. Sinds begin juli zijn in het land zestien mensen aan COVID overleden.