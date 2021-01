Terug naar Wuhan: Is Corona toch ontstaan door fout in laboratorium?

Waar komt Corona vandaan? Het ene moment had niemand ervan gehoord, het volgende moment was de halve wereld ziek. China heeft altijd volgehouden dat het is ontstaan op een markt in de plaats Wuhan. Maar is dat wel zo? In die plaats is ook een groot laboratorium waar besmettelijke ziektes worden onderzocht. Is het daar ontsnapt?

Lang gold die vraag als een samenzweringstheorie. Ware het niet dat een specialist op het gebied van besmettelijke ziektes steeds heeft volgehouden dat het waarschijnlijk is. Rossana Segreto van de Universiteit van Innsbruck heeft er op gehamerd dat die mogelijkheid niet moet worden uitgesloten.

Segreto roept het team van de WHO dat ter plekke onderzoek moet doen op om een open geest te houden. Van dat team maakt ook de Nederlandse virologe Marion Koopmans deel uit. Net voor het team aankwam in Wuhan, publiceerde het vaktijdschrift BioEssays een artikel van Segreto waarin ze aangeeft een kunstmatige oorsprong van Corona zeer wel mogelijk is.

Volgens het artikel onderzocht het laboratorium in Wuhan virussen als Corona en was de veiligheid er slecht geregeld. Het staat in een zeer dichtbevolkt gebied (foto), ongebruikelijk voor dergelijke labs. Na de uitbraak van Corona zijn in het onderzoekscentrum alle databanken gewist, een teken dat de Chinezen iets proberen te verbergen.

Maar de belangrijkste aanwijzing dat het om een kunstmatig virus gaat, is het virus zelf. Segreto zegt dat het zeer ongebruikelijk is dat een virus zo snel bij zo veel verschillende diersoorten aanslaat. Zowel vleermuizen als mensen, marterachtigen, honden als leeuwen hebben de ziekte gekregen. Dat duidt volgens haar op menselijke interventie.

Ondertussen is het team van de WHO in China aangekomen. Twee van de veertien leden zijn in Singapore achtergebleven, waar ze een tussenlanding maakten. Volgens de Chinese autoriteiten hebben ze Corona, hoewel ze herhaaldelijk negatief zijn getest.