Temperatuurrecord in Spitsbergen – heter dan hier

Dit weekend was het in Longyearbyen, de hoofdstad van Spitsbergen, 21,7 graden. Een absoluut record voor de eilandengroep boven de poolcirkel. Het vorige record stond op 21,3. Normaal is het in de zomer hooguit 8 graden. Het was daarmee ook warmer dan delen van Nederland op dat moment.

De aardopwarming gaat in de poolgebieden veel sneller dan in de gematigde klimaatzones. Het is op Spitsbergen de afgelopen halve eeuw 5 graden warmer geworden. Ook andere arctische gebieden, zoals noordelijk Siberiƫ laten idioot hoge temperaturen zien deze zomer.

Spitsbergen leeft van visserij, toerisme en er is een opslagplaats voor zaden. Die laatste instelling, de doomsday vault, is gebouwd als een laatste redmiddel. Mocht de aarde bijna ten onder gaan door een catastrofe, dan kunnen de overlevers daar de zaden vinden om opnieuw te beginnen.