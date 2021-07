Team Trump begint eigen sociaal medium, snel gehackt

Het team rond voormalig president Donald Trump is een eigen sociaal medium begonnen. De lancering van de GETTR is een reactie op de mainstream social media platformen zoals Facebook en Twitter. Die modereren berichten op inhoud en verwijderen bijvoorbeeld bedreigingen, nepnieuws en oproepen tot geweld.

GETTR wil ‘gezond verstand promoten, het vrije woord verdedigen en een echte marktplaats van ideeën creëren’. Daarom zullen ze niet modereren. Alleen visuele porno is verboden.

Maar binnen 24 uur nadat het platform officieel openging, is het al gehackt door een gebruiker met de naam @JudaBaghdad. Die nam een aantal accounts van prominente Trump-aanhangers over en riep daarin op om hem te volgen op Twitter. De site heeft het lek niet lang daarna gedicht. Maar de boel werkt nog steeds niet zoals het zou moeten.

Zo bestaan veel reacties op posts uit oproepen om lid te worden van dating services. Ook prostitués weten het platform goed te vinden om hun diensten aan te bieden. Andere posts zijn overduidelijk afkomstig van tegenstanders van Trump. Erg veel berichten van zijn aanhangers zijn er nog niet gedeeld.

Trump zelf heeft nog niet bevestigd of hij een account zal maken op de app of dat dit het langverwachte social media platform is dat hij heeft gezworen te zullen creëren voor zijn volgers. betrokkene bij de app bevestigde wel dat er een account voor hem is gereserveerd als hij ervoor kiest om lid te worden.