Te vroege kerstliedjes wekken agressie

De eerste pepernoten lagen dit jaar al in september in de supermarkt. Er zijn al kerstverlichtingen waargenomen in oktober. Onze voorbereiding op het feestseizoen lijkt ieder jaar vroeger te beginnen. Vooral winkeliers zijn verzot op de feestdagen, zelfs als de temperaturen nog boven de 20 graden komen.

Maar is dat wel verstandig? Onderzoek van de firma Soasta uit Amerika toont aan dat 75 procent van het winkelende publiek een diepgewortelde haat heeft tegen kerstversiering die al in november in de winkel hangt. Nog eens 78 procent krijgt agressieve neigingen als ze tijdens het shoppen kerstliedjes horen.

De oplossing die veel Amerikanen kiezen om al die gemaakte gezelligheid te vermijden? Ze winkelen in toenemende mate online voor cadeautjes.