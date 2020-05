‘Superspreader’ evenementen zorgden voor 80 procent Coronagevallen

Koren, kerkdiensten, lessen in sportscholen en conferenties zijn verantwoordelijk voor een snelle verspreiding van het coronavirus. Dergelijke evenementen zorgden dat het virus een pandemie kon veroorzaken, beweren wetenschappers. Meer dan driekwart van alle ziektegevallen zijn er op terug te voeren.

De conclusie komt voor rekening van wetenschappers van de London School of Hygiene and Tropical Medicine. Zij zeggen op basis van gedetailleerde analyses dat veel uitbraken terug te voeren zijn op slechts één zeer besmettelijke persoon die bij een dergelijke bijeenkomst aanwezig is. Een van de bekendste voorbeelden hiervan is een koorrepetitie van het Amsterdams Gemengd Koor, waarbij in maart 102 van de 130 koorleden ziek werden. Eentje overleefde het niet.

Ongeveer een op de tien mensen die Corona krijgen, is een zogenaamde ‘superspreader’ omdat hij of zij erg besmettelijk is en het virus doorgeeft aan veel andere mensen. De Britse onderzoekers zeggen nu dat de nadruk bij het beheersen van de epidemie moet liggen op het beperken van gebeurtenissen waarbij deze super verspreiders grote schade kunnen aanrichten.

Het onderzoek van LSHTM toont aan dat ongeveer tien procent van alle geïnfecteerde patiënten met Corona een superspreader is. Het is zaak om deze mensen weg te houden bij grote groepen andere mensen. Dat betekent vooral geen massa’s mensen in afgesloten kleine ruimtes. De onderzoekers pleiten er vooral voor om voorlopig geen conferenties, kerkdiensten en sportlessen binnen te houden.

