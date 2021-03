Supersonisch, zwaar bewapend, maar onbemand: de nieuwe killer drone

Voor het eerst begint de constructie van een killer drone die sneller kan dan het geluid, zonder dat er een piloot aan boord is. De Arrow van Kelley Aerospace uit Singapore kan Mach 2,1 en draagt zware wapens bij zich om overal ter wereld aan te kunnen vallen. Alleen is het een drone, de besturing is van afstand.

De Singaporese firma zegt dat ze al honderd van deze toestellen heeft verkocht, hoewel ze er nog geen enkele hebben gemaakt. Aan welk land, hebben ze niet laten weten. Het prijskaartje is dan ook erg aantrekkelijk, het topmodel kost 16 miljoen dollar. Voor een F-35 betaal je meer dan 80 miljoen per stuk.

Daarmee lijkt Kelley een antwoord te geven op de Amerikaanse luchtmacht. Die klaagde bij monde van een generaal dat de F-35 of JSF eigenlijk is mislukt. Het toestel is te log, kent te veel gebreken en is te duur. De Arrow is dat niet. Hij is niet stealth, zoals de F-35, maar kent wel een klein radarbeeld, omdat hij zo plat is.

De Arrow kan in zijn eentje vliegen, maar ook in een zwerm. Met een piloot die op afstand stuurt, of autonoom. Ze kunnen met laag brandstofverbruik een tijd boven een doel hangen, of met grote snelheid wegschieten. Is dit het einde van de traditionele straaljager?