Succesvol kunstenaar worden? Verkoop ‘bullshit’

Je bent van plan om het te maken in de kunstwereld. Hoe vestig je de aandacht op jezelf? Met bullshit. De term is in zwang geraakt door critici van de moderne kunst die zich ergeren aan de zogenaamde diepzinnigheid van de titels van sommige kunstwerken. Ze krijgen nu gelijk uit onverwachte hoek: de wetenschap.

Onderzoekers van de University of Waterloo in Canada hebben een interessant experiment gedaan. Ze lieten proefpersonen moderne kunstwerken beoordelen. Sommige werken hadden geen titel, andere kregen een titel toegewezen door een gecomputeriseerde toevalsgenerator. Die generator was eerst gevuld met woorden uit het bullshit woordenboek.

Zo ontstonden nietszeggende titels als ‘stomme echo’ of ‘transgressieve geste’.

De proefpersonen beoordeelden de werken met een titel daadwerkelijk als veel diepzinniger dan de naamloze schilderijen. Zelfs als betekenisvoller dan werken die een neutrale titel mee hadden gekregen als ‘werk nummer zeven’ of ‘studie in zwart’. Deze werken werden wel iets beter beoordeeld dan de naamloze kunstwerken.

Volgens de onderzoekers verklaart dit de populariteit van nietszeggende namen. Er is volgens hen zelfs een heel wollig vocabulaire ontstaan in kunstkringen, dat ze International Art English noemen. Het is een taal die de singulariteit van waardecreatie een heel nieuw paradigma verleent. Oftewel: het is een manier om je kunst voor meer centjes te verkopen.

(Judgment and Decision Making)