Stuk ruimtepuin slaat gat in ISS

Een stuk ruimtepuin dat te klein is om op te sporen, heeft een deel van het internationale ruimtestation ISS geraakt en beschadigd. De robotarm van het station heeft een flinke optater gehad. Het ding werkt nog steeds, maar de thermische deken is stuk en de arm eronder waarschijnlijk beschadigd.

Ruimtepuin is een groot en moeilijk op te lossen probleem. Meer dan 900.000 stukken en stukjes door mensen gemaakt materiaal zitten in een lage baan om de aarde. Het gaat om verfschilfers, stukken gereedschap en handschoenen. Maar ook om oude satellieten en afgedankte trappen van raketten.

Daarvan volgen de verschillende ruimtevaartorganisaties 23.000. Dat zijn de grotere stukken die zichtbaar zijn voor telescopen en andere apparatuur. Maar een hoop kleiner grut kan net zo gevaarlijk zijn. Ruimteafval beweegt zich namelijk met enorme snelheden. Als het in aanraking met bijvoorbeeld het ISS komt, kan het makkelijk een gat in de romp slaan.

Nu was het dus ‘slechts’ de robotarm van het staion. Canadarm2 is ontworpen door het Canadese ruimtevaartagentschap CSA en is al twintig jaar een vaste waarde op het ruimtestation. Het is een titanium robotarm met meerdere gewrichten die kan helpen bij het manoeuvreren van objecten buiten het ISS, waaronder vrachtshuttles. Ook kan het onderhoud aan het station plegen.

Het is onduidelijk wanneer de botsing precies plaatsvond. De schade werd voor het eerst opgemerkt op 12 mei, tijdens een routine-inspectie. NASA en de CSA werkten samen om gedetailleerde beelden van de schade te maken en deze te beoordelen.