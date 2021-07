Studie: vroege maskerplicht scheelde Corona-doden

Het was aan het begin van Corona een slepende discussie in Nederland: maskers verplicht stellen of niet? Volgens het RIVM hielpen ze niet. Toen hielpen ze een beetje. En na zes maanden werden ze eindelijk verplicht. Dat heeft doden gekost, concludeert een internationaal team van wetenschappers in het blad American Journal of Tropical Medicine and Hygiene.

Dat deden ze na een analyse van data uit tweehonderd landen. Daarbij corrigeerden de wetenschappers voor zaken als overgewicht, klimaat en roken. Het leverde een duidelijk beeld op: hoe eerder maskers verplicht werden, hoe minder doden in een land vielen. Slechts drie Europese landen stelden maskers snel verplicht, Slowakije, Tsjechiƫ en Bosniƫ en Herzegovina.

In die landen viel het dodental aan het begin van de pandemie mee, 4,7 per miljoen inwoners. Ook Duitsland, dat snel volgde, kende een veel milder verloop van de pandemie. Landen die maskers later verplicht stelden kenden een dodental van 26,6 per miljoen inwoners. In Nederland kwam de plicht pas in het najaar. Volgens de cijfers van deze studie heeft dat dus enige tientallen tot enige honderden doden gekost.

De onderzoekers bekritiseren vooral overheden die maar bleven wachten op bewijs dat de maskers werken. Bewijsvoering is belangrijk voor medicijnen, maar niet voor preventie, zeggen ze. Aanwijzingen dat maskers werkten, waren er bovendien al vroeg in de pandemie. Dat organisaties als de RIVM daar weifelend op hebben gereageerd, is niet verstandig geweest.