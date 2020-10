Studie: Trump-stemmers zien minder risico

Er komt een levensgevaarlijke orkaan je kant op. De overheid zegt dat je moet evacueren. Wat doe je? Het antwoord hangt gek genoeg af van je politieke overtuigingen. Toen orkaan Irma in 2017 op Florida afraasde, bleven mensen die een jaar eerder op Trump hadden gestemd veel vaker thuis, in plaats van een veilige plek op te zoeken.

De University of California onderzocht de bereidheid van inwoners van Florida om te evacueren en komt tot een opzienbarende conclusie: Trump-stemmer zien de wereld echt anders. Dat kan komen door de media die ze volgen. De oerconservatieve talkshowpresentator Rush Limbaugh vond evacueren bijvoorbeeld onzin en dat vertelde hij in zijn show. Irma was een gewoon stormpje, zo vond hij.

Ook andere influencers die op de lijn Trump zitten, als talkshowgast Ann Coulter, zeiden bij de zender Fox dat ze ook niet geloofden dat evacueren nodig was. Volgens haar werd er onnodig angst gezaaid.

Dus evacueerde 45 procent van de mensen die op Clinton hadden gestemd, terwijl maar 34 procent van de Trump-stemmers hun boeltje oppakte om uit de kuststreek te vertrekken. In buurten waar Trump een grote meerderheid van de stemmen haalde, evacueerde maar 29 procent van de inwoners. In gemeenten met veel Clinton-stemmer was dat 40 procent.

Volgens de onderzoekers staan mensen die op Trump stemmen sceptischer tegenover de overheid. Ook geloven ze minder in wetenschap en kennisinstituten, ‘wat weten die nou?’. De orkaan Irma heeft aan 55 mensen het leven gekost. Of dat Trump-aanhangers waren, is niet bekend.

(Science Advances)