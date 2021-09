Studie: te veel vrije tijd is slecht voor je

Stress is slecht voor een mens, dus werk niet te hard. Maar, zo blijkt uit een nieuwe studie, het omgekeerde, te veel vrije tijd, maakt mensen ook niet gelukkig. Aan de Amerikaanse University of Pennsylvania onderzochten psychologen 35.000 mensen om tot de conclusie te komen dat al die lege uren ook op mensen kunnen drukken.

Geef mensen tot twee uur meer vrije tijd per dag en ze worden gelukkiger, maar daarna neemt het geluk niet toe per extra uur. Vanaf vijf uur extra eigen tijd neemt het gevoel van welbevinden zelfs weer af, blijkt uit de studie. Als we te veel vrije tijd hebben, krijgen we een probleem om de uren te vullen.

Een verdere studie onder zesduizend proefpersonen toont aan dat mensen met heel weinig vrije tijd – de rest is gevuld met werk en huishouden – veel stress hebben. Vooral omdat ze geen tijd hebben voor andere activiteiten. Mensen met zeeën aan vrije tijd gaan de ledige uren vooral vullen met computer en televisie. Daarnaast hebben ze weinig puf voor andere activiteiten, net als de veelwerkers.

Rond de 3,5 uur vrije tijd vullen mensen hun eigen tijd vooral met sport en hobby’s. Die tijd lijkt precies goed voor mensen. Gelegenheid genoeg om iets te ondernemen, tijd te weinig om te verzuipen in de uren, schrijven de onderzoekers in het Journal of Personality and Social Psychology.