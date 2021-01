Studie: roken verergert Corona

Mensen die roken en Corona krijgen, hebben een grotere kans zwaar ziek te worden. Ze komen ook vaker in het ziekenhuis en de intensive care terecht. Dat heeft King’s College London ontdekt na een studie onder duizenden Britse patiënten die positief zijn getest. Gek genoeg lijkt nicotine tegelijk ook goed tegen Corona te zijn.

Rokers hebben bijvoorbeeld een 14 procent hogere kans op de klassieke Covid-combinatie van hoge koorts, kortademigheid en aanhoudend hoesten. Wie geregeld eentje opsteekt heeft ook een 29 procent hogere kans op vijf of meer symptomen, in vergelijking met niet-rokers. Rokers komen twee keer zo vaak in het ziekenhuis na een infectie met Corona. Zeker als ze ook nog man zijn.

Opmerkelijk is dat rokers ook veel vaker lang last blijven houden van een verlies van reuk en smaak. De onderzoekers, die publiceren in het vakblad Thorax, zeggen dat een ontmoedigingsbeleid wat betreft roken deel zou moeten uitmaken van de strategie van artsen en de overheid tegen Corona.