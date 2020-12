Studie: mondkapje verlaagt risico op Corona met 45 procent

De Nederlandse regering zei lange tijd dat het niet hielp. Toen hielp het ineens een beetje en nu is een mondkapje in de publieke binnenruimte al weer twee weken verplicht. Als dat eerder was gedaan, dan had dat tienduizenden infecties met Corona gescheeld, blijkt nu uit een Duitse studie.

En dus ook duizenden doden.

De Duitse stad Jena voerde al in april een mondkapjesplicht in. De rest van Duitsland volgde pas enkele weken later. Dat maakte de gemeente het ideale laboratorium om de effectiviteit van mondkapjes te testen. De Johannes-Gutenberg Universiteit in Mainz heeft dat gedaan.

Het resultaat? In vergelijking met andere steden van dezelfde omvang in Duitsland waren de infecties in Jena duidelijk veel lager. Voor iedere honderd gevallen van Corona in andere steden, telde Jena er maar 55. Het effect was pas tien dagen na invoering van de verplichting te zien, een teken dat de daling ten opzichte van andere steden puur door de mondkapjes kwam.

De onderzoekers uit Mainz, die publiceerden in vakblad PlosOne, zijn heel zeker. Mondkapjes werken. Niet alleen direct, door de virusoverdracht te verhinderen. Maar ook door de drager en anderen er constant aan te herinneren dat dit gevaarlijke tijden zijn.