Studie: kinderen kunnen wel degelijk Corona krijgen – en doorgeven

De grootste studie tot nu toe naar Corona onder kinderen bewijst dat ze de ziekte wel degelijk kunnen krijgen en doorgeven. De Amerikaanse centra voor ziektebestrijding en -preventie (CDC) hebben meer dan 2500 gevallen van Corona onderzocht bij Amerikaanse kinderen jonger dan 18 jaar. Dat is de grootste steekproef onder kinderen met het virus tot nu toe.

De gegevens tonen wel aan dat kinderen minder snel symptomen ontwikkelen dan volwassenen. Slechts 1,7 procent van de mensen met ernstige klachten door het virus is kind, hoewel ze 22 procent van de bevolking uitmaken. Van die kinderen met klachten, ontwikkelde slechts 73 procent koorts, hoest of kortademigheid. Dat is tegen 93 procent van de volwassenen in hetzelfde tijdsbestek.

Dat ondersteunt eerder onderzoek van de Chinese autoriteiten. Die ontdekten dat de meeste geïnfecteerde kinderen milde of asymptomatische ziektebeelden hadden.

Toch ontwikkelen sommige kinderen een ernstige ziekte. Bijna honderdvijftig van de jonge pati├źnten in de nieuwe CDC-studie kwamen in het ziekenhuis terecht, waarvan er vijf op de intensive care. Drie kinderen stierven tijdens de studie.

Onder kinderen zijn het vooral de zuigelingen die een groot risico lopen. Ze hadden een veel hoger aantal ziekenhuisopnames dan welke andere leeftijdsgroep van kinderen dan ook. Van de 95 zuigelingen werd 62 procent in het ziekenhuis opgenomen. Het gemiddelde voor kinderen van 1 tot 17 jaar was maximaal 14 procent. Pasgeborenen hebben een nog onontwikkeld immuunsysteem en zijn daardoor waarschijnlijk gevoeliger voor het virus.

Tijdens de studie vonden de onderzoekers geen enkele aanwijzing dat kinderen het virus niet door zouden geven.