Studie in GB: vaccineren werkt extreem goed

Een nieuwe Britse studie geeft andermaal aan hoe belangrijk het is om een vaccin te halen tegen Corona. In het kader van de studie werden 1 miljoen mensen gevolgd van afgelopen december tot juli dit jaar. Van de gevaccineerden in de studie kreeg slechts 0,2 procent Corona. De helft daar weer van had geen of slechts heel lichte ziekteverschijnselen.

Bovendien duurden de ziekteverschijnselen bij gevaccineerden korter en waren ze minder heftig. In slechts weinig gevallen was sprake van long covid, waarbij ziekteverschijnselen langer dan een maand aanhouden.

Tegelijk toonde de studie aan dat deels gevaccineerd zijn vrijwel geen enkele bescherming bood tegen de ziekte. Twee prikken zijn noodzakelijk, tenzij het om het vaccin van Janssen gaat, dat in Groot-Brittannië niet wordt gegeven. Maar ook de makers daarvan denken inmiddels dat een booster, zes maanden na de eerste prik het risico op besmetting flink verder kan verlagen.

De studie is uitgevoerd door King’s College London en is gepubliceerd in The Lancet Infectious Diseases. De data voor de studie gaan over zowel de alfa- als de deltavariant, maar de onderzoekers hebben hun cijfers niet uitgesplitst naar beide soorten Corona. Wel was duidelijk dat mensen die na vaccinatie alsnog ziekteverschijnselen krijgen, hoofdzakelijk ouder zijn.