Studie: grote steden deuken de aarde in

Grote steden zijn de afgelopen decennia zo hard gegroeid, dat ze eigenlijk te zwaar zijn geworden. Daardoor deuken ze de aarde in. Vooral voor steden aan zee – de meerderheid – is dat slecht nieuws. Met name omdat de zeespiegel ook nog stijgt.

De studie is gedaan door de United States Geological Survey (USGS). Geologen van deze dienst keken naar de mate waarin de grond onder steden verzakt en zagen alarmerende zaken. Steden zijn loodzwaar geworden, soms biljoenen kilogram. Dat drukt zo hard op de aarde, dat die mee is gaan geven. Daardoor komen steden in een kuil te liggen.

Voor deze studie namen de geologen San Francisco (foto) als voorbeeld. De stad weegt 1,6 biljoen kilo. Dat heeft de stad ondanks de rotsachtige ondergrond de afgelopen eeuw al 8 centimeter laten dalen. Ondertussen steeg de zeespiegel met 3 centimeter. Nu ligt San Francisco relatief hoog, maar andere steden hebben die luxe niet. Daar kan iedere extra centimeter daling leiden tot grote overstromingen.

Vooral in armere landen dalen steden snel. Metropolen als Teheran en Jakarta leiden onder hetzelfde effect als de Amerikanen in San Francisco hebben waargenomen. Daar bovenop komt slecht waterbeheer, waardoor de bodem in recordtempo inklinkt en het effect wordt versterkt. Soms gaat het daar met tientallen centimeters per jaar.

Maar ook Nederlandse steden als Amsterdam, Rotterdam en Groningen dalen. Zelfs Almere, relatief nieuw, is al aan het zakken. Met een paar millimeter per jaar, maar in de loop der decennia tikt dat toch aardig aan, achter de duinen.