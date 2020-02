Studie: Coronavirus overleeft mogelijk week op object

Kun je het Coronavirus oplopen door een pakketje uit China te openen? Het lijkt een onnozele vraag, maar een nieuwe studie uit Duitsland bewijst dat het mogelijk kan. De Ruhr-Universit├Ąt Bochum heeft ontdekt dat het virus mogelijk een week lang blijft leven op een object.

2019-nCoV, zoals het virus officieel heet, behoort tot een klasse van ziekteverwekkers die zeer robuust zijn. Dergelijke virussen overleven bij kamertemperatuur tot negen dagen op objecten. Dat is een maximale levensduur die dit virus meestal niet gaat halen, maar vier tot vijf dagen op ondergronden als aluminium, hout, papier, plastic en glas moet heel goed mogelijk zijn, denken de Duitsers.

We weten nog steeds verontrustend weinig over het Coronavirus. Mensen lijken elkaar te kunnen besmetten als ze op minder dan twee meter van elkaar staan. Maar of het aanraken van het virus op een besmet voorwerp ook tot ziekte kan leiden, is nog niet duidelijk. Dus zelfs als de ziekteverwekker de reis op een pakketje uit China overleeft, is het niet zeker dat het tot een besmetting zou kunnen komen.

Het Duitse onderzoek zou eigenlijk pas later worden gepubliceerd, maar door de uitbraak van het virus in China zijn de resultaten van de studie nu al geopenbaard in het wetenschappelijke vakblad Journal of Hospital Infection. Het advies van de onderzoekers is om vooral vaak handen te wassen, zeker na het bezoek aan een publieke omgeving.